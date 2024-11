"Ambiente, i cittadini si sono tutelati da soli"

La capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita torna sulle notizie del 14 novembre e del webinar di Anci sulle emergenze industriali, dove è il Comune di Falconara è stato preso a modello. Nel mirino finiscono le parole dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna ("è stato uno stimolo a fare ancora di più per la sicurezza", riporta la consigliera di minoranza). Per Polita, infatti, la narrazione sarebbe assai differente: "Se qualche miglioramento c’è stato, è solo ed esclusivamente perché i cittadini hanno tentato di tutelarsi da soli, facendo esposti alla magistratura e mettendo mano al proprio portafoglio. Informo l’assessore Penna che stiamo aspettando da oltre un anno l’approvazione definitiva del Piano di emergenza esterno della ditta Bufarini, fermo nei cassetti della Prefettura di Ancona. Procedura del Pee avviata grazie all’impegno e alla determinazione dei residenti di Castelferretti e del loro legale Monia Mancini". Polita incalza ("Come può parlare di collaborazione tra enti locali, cittadini e istituzioni?", la domanda a Penna) e chiude: "Dal 31 ottobre scorso il numero verde 800936695 non è più attivo per la gestione delle emergenze. Numero che gestiva le segnalazioni dei cittadini della regione Marche: questa la chiamiamo collaborazione?". Chiamata in causa, l’assessore Penna replica subito e nel confermare stima e ringraziamento al personale degli uffici del Comune ("che sempre si distingue per la professionalità, impegno e dedizione"), spiega come "riconoscimenti di questo tipo sono assolutamente gratificanti ma anche, lo ribadisco, uno stimolo a dare sempre di più". Prosegue: "Certo un poco spiace che, nel maldestro tentativo di un attacco politico, si finisca in realtà per svilire l’operato di professionisti e di tutti coloro che mi hanno preceduta – dichiara l’assessore leghista –. Purtroppo nel tentativo di accaparrarsi meriti piuttosto che riconoscere gli eventuali risultati raggiunti spesso non ci si accorge, ad esempio, che il Pee della ditta Bufarini è tutt’altro che chiuso in un cassetto ma anzi è stato oggetto, lo scorso 5 novembre, di un tavolo di confronto che ha visto la massima collaborazione tra enti e istituzioni, tavolo che ha definito di procedere con la sperimentazione del Piano e la successiva pubblicazione". Sul numero verde "non posso che dissentire, nell’ambito della riorganizzazione generale dei servizi di emergenza è attivo il numero unico 112 a cui i cittadini possono rivolgersi anche per emergenze di tipo ambientale". La chiosa di Penna: "Invito la consigliera a concentrarsi sul mio operato (e magari anche sul proprio) piuttosto che attaccare o mettere in discussione il personale del nostro Ente o il nostro territorio in generale per un pizzico di consenso in più".