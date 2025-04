"Ancona Jazz", tappa nella Tenuta Moroder: sul palco ecco il Seamus Blake Quartet

‘Ancona Jazz’ torna nella Tenuta Moroder di Montacuto, per proporre un’esperienza musicale d’eccellenza. Questa sera (ore 21.30) a esibirsi sarà infatti il Seamus Blake Quartet, un ensemble di straordinari talenti del panorama internazionale: Seamus Blake, sax tenore, Alessandro Lanzoni, pianoforte, Orlando Le Fleming, contrabbasso, e Mark Whitfield Jr., batteria. Il leader, nato a Londra nel 1969 e cresciuto a Vancouver, è uno dei sassofonisti più apprezzati della scena jazz americana. La sua carriera, che si estende per oltre vent’anni, lo ha visto collaborare con giganti come John Scofield, Mingus Big Band e Gonzalo Rubalcaba, ma anche con artisti di altri generi, come Roger Waters dei Pink Floyd. Il suo stile, radicato nella tradizione e arricchito da una visione contemporanea, è caratterizzato da una sonorità intensa e una logica melodica unica. Ingresso 15 euro (biglietti su Vivaticket o alla Casa Musicale in corso Stamira 68); info 3316342256.