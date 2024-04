Ancona rullo compressore: "Non allentiamo la guardia"

3

RAVENNA

Parziali: 25-20, 25-14, 25-16

THE BEGIN : Giorgini, Larizza 2, Giombini, Pulita 6, Albanesi, Gasparroni 6, Fantauzzo 2, Tomassetti, Ferraro 7, Ferrini 14, Sansonetti, Ujkaj, Santini 12. All. Della Lunga.

PIETRO PEZZI RAVENNA: Oliva 10, Minniti 3, Cerquetti, Candia 7, Zama, Baroni 3, Giugni 6, Fiorini 3, Marchini, Raggi, Anconelli, Ciccorossi.

Arbitri: Natalini e Mochi

La Dorica si conferma un rullo compressore. Al PalaBrasili liquida agevolmente in tre set Ravenna. Nulla era scontato alla vigilia, ma Ferrini e compagni sfoderano un’altra prova di forza e di carattere, l’ennesima di questo campionato, che consente alla squadra di coach Dore Della Lunga di continuare a correre al primo posto raggiungendo quota 54 punti, con ancora 3 gare da disputare (con il turno di riposo da osservare proprio all’ultima giornata). La partita si mette subito in discesa per i padroni di casa. Il tecnico anconetano dà spazio al giovane talento Pulita, (6 punti), ma anche a Ujkaj. Ferrini e Santini top scorer. Per Ancona decima vittoria consecutiva e voglia di continuare su questo trend domani a Forlì, per l’ultima trasferta della stagione regolare per la capolista The Begin dove potrebbe arrivare anche la matematica qualificazione ai playoff.

"Questa è una delle tre finali che mancano per raggiungere i playoff - dice l’assistant coach Paolo Monti -. Siamo saldamente al primo posto e non possiamo assolutamente permetterci di abbassare la guardia e rovinare quanto di buono abbiamo fatto fino a ora. Dobbiamo quindi presentarci a Forlì consapevoli di affrontare una squadra in lotta per la salvezza e capace di battere Osimo e Castelferretti fra le mura amiche. Una compagine che ha ottenuto risultati altalenanti, ma quando si esprime al meglio sa regalarsi ottime soddisfazioni".