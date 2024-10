Ancona. stop all'osteoporosi: "Passeggiamo per Ancona"

Ancona, 18 ottobre 2024 - Il 20 ottobre è la giornata mondiale dedicata all’Osteoporosi e alle fratture da fragilità. Quest’anno lo slogan “Non Più fratture ossee. Agire per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento”. Le fratture da fragilità sono un problema ad alto impatto sanitario ed economico in Italia e nel mondo (in Italia si verificano circa 400 mila fratture da fragilità l’anno tra fratture femorali, vertebrali, di polso) e la prevenzione, la cura in modo adeguata dell’osteoporosi rappresentano una condizione essenziale per ridurre le fratture da fragilità. “I dati della Regione Marche sull’osteoporosi e le fratture da fragilità - spiega Gilberta Giacchetti Coordinatrice Siomms Marche sono allineati ai dati italiani con il 7,4% della popolazione che presenta un problema di fragilità ossea e rischio di fratture (vertebrali, polso, braccio, femore) al minimo trauma. Ogni giorno 8 pazienti nella nostra regione fratturano il femore “spontaneamente” a causa della fragilità ossea” Ogni anno allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzione si organizzano manifestazioni varie. Per l’Osteoporosis Day di domenica la Fedios - Federazione Italiana Osteoporosi e Malattia dello Scheletro e la Siommms Marche Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, hanno organizzato la manifestazione “Passeggiamo per Ancona” una camminata per testimoniare quanto lo stile di vita sia essenziale nella prevenzione della malattia. Si partirà dal Monumento ai caduti del Passetto in via IV Novembre alle 10.30 e si tornerà al medesimo punto di partenza, dove poi verranno fornite informazioni sulla patologia, distribuiti opuscoli, con testimonianza pazienti e saluto delle autorità. La manifestazione ha ottenuto numerosi patrocini: dal Consiglio Regionale delle Marche, al Comune di Ancona, Ast Ancona, Aou delle Marche, Inrca, Sitl, Piano Prevenzione della Regione Marche e Donne Pensionate CGL, CSL, UIL Marche. Un’occasione per affermare: mai più fratture, perché si può prevenire e curare.