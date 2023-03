Andrea, da Brecce Bianche A Pechino Express con furore "La vita con la musica nel cuore"

di Nicolò Moricci Si chiama Andrea Belfiore, ha 37 anni e viene dagli Stati Uniti. Anzi no, viene da Ancona e vive negli Stati Uniti. Mentre lo intervistiamo, Andrea è in treno, direzione Milano. Qualche giorno fa, era in tv, per il programma Pechino Express, in coppia con il cuoco e musicista Joe Bastianich: "Ho tre ore libere, ho appena lasciato Ancona, sono nel vagone. Chieda ciò che vuole". Umiltà e bravura, il connubio di Andrea, che – con talento e professionalità – ha inventato un mestiere in America, conquistando il piccolo schermo al fianco di uno dei ristoratori più celebri della tv. La prima puntata di ‘Pechino Express – La via delle Indie’ è andata in onda lo scorso giovedì e lui l’ha vista nella sua Ancona: "Ero con la famiglia al Q3, dove abita la famiglia. Io sono nato al Q1, alle Brecce Bianche. Ho prima frequentato le Michelangelo Buonarroti, per diplomarmi poi alla ragioneria dell’Istvas, il Vanvitelli Stracca Angelini". Nella vita di Belfiore, è successo quasi tutto per caso. Negli Stati Uniti ci è arrivato grazie alla sua passione per la musica: "L’ho sempre avuta – dice – sono un batterista e non ho mai smesso di studiare privatamente...