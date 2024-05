Jesi, domani alla chiesa San Nicolò l'accademia dei Dissennati e Lumos Vocal Ensemble

Jesi (Ancona), 4 maggio 2024 – Torna la stagione concertistica “Linfa” promossa dalla scuola musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi in collaborazione con Organizzazione Eur (Ente Lirico-Pesaro) nella figura del vice presidente Lorenzo Anibaldi, Comune di Jesi e il Ministero della Cultura-Direzione generale spettacolo, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune. Sei i concerti in programma, ospitati nella chiesa di San Nicolò in corso Matteotti a Jesi per un cartellone che attraversa il mese di maggio per concludersi la prima settimana di giugno. La rassegna, giunta alla sua seconda edizione, debutta domani alle 21 con l’esibizione dell’Accademia dei Dissennati e Lumos Vocal Ensemble, per la direzione del maestro Lorenzo Chiacchiera e un repertorio che spazia da Monteverdi, Palestrina, Bonato, Arcadelt, Bettinelli e Donati. La formazione dei Dissennati, nata nel 2014 da alcuni studenti della classe di Canto Rinascimentale e Barocco del conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo e dal docente Maestro Marco Scavazza, si caratterizza per la rarità del repertorio proposto che va dall’interpretazione cantata del testo poetico alla ricerca di una vocalità ottimale per il repertorio madrigalistico. L’Accademia dei Dissennati è composta da Ambra Luciani (soprano), Paola Chinellato (contralto), Francesco Ribichini (tenore) e Lorenzo Chiacchiera (basso) con la collaborazione di Daniele Mazzoccolo (quinto). Il Lumos Vocal Ensamble, gruppo di coristi e cantori da tutta la provincia di Macerata, propone un repertorio di composizioni moderne e contemporanee. Il 16 maggio poi sempre alle 21 nella chiesa di San Nicolò, Giovanni Seneca si esibirà con il suo recital per chitarra sola “Tracce”. Il 19 maggio sarà la volta del Trio viola-clarinetto-pianoforte su musiche di Brahms e Mozart. Si esibiranno Raffaele Mallozzi (viola), Michele Scipioni (clarinetto) e Matteo Angeloni (pianoforte). Il 26 maggio la formazione in concerto sarà il Duo Cervo-Luisi, alias Alessandro Cervo al violino e Gianluca Luisi al pianoforte su musiche di Franck e Beethoven. Penultimo appuntamento in cartellone, quello di lunedì 3 giugno sempre alle 21, con la performance del Trio A corde e fiato. Si esibiranno Maria Sole Mosconi al flauto, Luca Ridolfi al fagotto, Irene Piazzai all’arpa su melodie di Saint Saens, Bizet, Debussy, Jolivet. La conclusione della rassegna “Linfa”, il 7 giugno alle 21 a San Nicolò, è affidata all’Ensemble Accademia Dorica con Andrea Tenaglia all’oboe solista, Giuseppe Ciabocchi al fagotto (solista) impegnati in un repertorio musicale di Marcello, Devienne e Flackton. «Abbiamo deciso di riproporre la stagione concertistica Linfa – spiega il direttore della scuola musicale Pergolesi Mauro Mazzuferi – perché coinvolge, appassiona e unisce il pubblico e i nostri musicisti creando sinergie uniche. La prima edizione è stata accolta dal pubblico molto bene, nonostante rappresentasse la novità. Ora torniamo, con sei appuntamenti ad hoc, per portare il meglio del repertorio musicale mondiale alla città di Jesi, in una location come la chiesa di San Nicolò, particolarmente suggestiva e cara agli jesini anche per la sua centralità al cuore della città. La musica giunge là dove la parola non arriva, ecco il nostro obiettivo con questa stagione che vuole dialogare con la città nel segno delle emozioni che solo la musica, come Linfa vitale, sa trasmettere». Soddisfazione anche dal Comune di Jesi e in particolare dall’assessore alla Cultura Luca Brecciaroli. «L’assessorato alla Cultura con il Patrocinio riconosce il valore qualitativo e culturale di questa rassegna musicale, giunta alla seconda edizione – dichiara – il mio è un invito alla città a partecipare e guardare con attenzione alle tante iniziative della Scuola Musicale Pergolesi, una realtà importante per il territorio presente dal 1976». Info: www.scuolapergolesi.it – tel: 0731205856. Ingresso 10 euro / ridotto 5 euro.