Un incontro sul ring nel ricordo degli atleti anconetani Paolo Tonucci e Nello Rumori

Riunione di boxe domani al PalaBrasili di Collemarino di Ancona: la Pugilistica Dorica 2006 organizza, infatti, un memorial dedicato a Paolo Tonucci e Nello Rumori, due pugili storici che hanno scritto pagine indelebili del pugilato anconetano. L’evento avrà inizio alle 16 e l’ingresso sarà gratuito. Gli incontri di pugilato saranno 15 e riguarderanno tutte le categorie di età: allievi, school boy, junior, youth ed elite. A salire sul ring anche numerosi atleti proprio della Pugilistica Dorica 2006, che sono Sharon Ambrosio, Andrei Federchyk, Eddy Fabio D’Andrea, Samuel Console Pontrelli, Natal Marino, Alessandro Panzini, Rocco Santilli, Angelo De Falco, Ali Karimi e Leonardo Gioacchini. All’appuntamento saranno presenti anche boxeur del resto della regione e altri provenienti dall’Emilia Romagna e dall’Abruzzo. In programma alcuni incontri di alto livello, come quello dell’anconetano Leonardo Gioacchini, terzo alle nazionali under 22 lo scorso anno, che sfiderà Abazi, pugile maceratese, ma anche come quello che vedrà protagonisti Usman Fal El dell’Upa di Ancona e Alessandro Morri, argento ai campionati under 22 nel 2023. Per la società ospitante sarà l’occasione per promuovere tra spettatori e appassionati tutte le sue attività, compresa l’attività di boxe therapy, attività rivolta a persone con problematiche sociali e usata come forma di riabilitazione sia fisica che psicologica. la società del presidente Franco Caporelli nelle prossime settimane sarà presente anche all’istituto Cambi di Falconara per promuovere corsi di pugilato.