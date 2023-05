"Anfiteatro romano: passeggiata virtuale"

"Tutti i monumenti di Ancona sono rappresentativi della città, alcuni simbolo del suo passaggio nella storia, altri semplicemente legati alla memoria della nostra infanzia. In virtù della sua conformazione, assimilabile geograficamente ad un gomito, Ancona offre una particolarità unica in Italia: si può vedere il sole sorgere e tramontare sul mare e c’è una bellissima passeggiata che collega questi due punti panoramici di affaccio costiero. Mentre la terrazza sul lato del Monumento ai Caduti è ben valorizzata e sempre al centro delle nostre passeggiate, il lato sul versante nord è totalmente in stato di abbandono. L’amministrazione uscente ha tentato di ridare lustro a quegli scorci storici attraverso la Fontana dei due soli, oggi abbandonata e malridotta. Un’opera d’arte in disuso, piena di macchie di umidità, sporcizia e profondi solchi che sembrano simbolo stesso del degrado. Un intervento pensato male perché necessita continuamente di manutenzioni e cure. Nelle immediate vicinanze sorge l’opera architettonica mio avviso più importante e meno visibile del capoluogo, l’anfiteatro romano. Il M5S propone di valorizzare questo splendido reperto nel cuore dell’arco portuale storico, trasformandolo in un punto di forza della città per promuoverla come meta turistica di eccellenza. Si potrebbero valorizzare nuovi percorsi e creare ‘punti di visita digitale’, ricostruendo attraverso la realtà virtuale le antiche tracce del teatro greco e delle altre opere del passato. Sarà così nuovamente possibile passeggiare ‘virtualmente’ in quegli antichi spazi".