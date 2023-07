Animali in Vacanza, Le Regole per Viaggiare Sicuri

Da anni le associazioni animaliste del territorio portano avanti campagne anti abbandono dei cani e di tutti gli animali che spesso vengono lasciati proprio in autostrada per andare in vacanza. Considerati come un "peso" quando si viaggia, sono tante ancora le segnalazioni di animali avvistati che vagano per le statali mettendo a rischio la loro vita. "Non soltanto è sempre forte la nostra campagna in questo senso ma anche quella che sollecita i viaggi in sicurezza. Anche gli animali devono poter viaggiare sicuri. Bastano pochi soldi per acquistare dispositivi appositi ed evitare tragedie", dicono dalla Lav. L’associazione ricorda quali sono le regole per portare gli animali in vacanza su tutto il territorio nazionale: "Il viaggio è un momento molto delicato. Per far sentire cani e gatti a loro agio porta sempre guinzaglio e museruola per i cani, proteggi i gatti negli appositi trasportini e trasporta i cani con le modalità previste dal Codice della Strada. Viaggia in orari appropriati e scegli quelli non troppo caldi. Programma una o più soste per consentire all’animale di bere e di muoversi, non lasciare mai gli animali soli in macchina, per nessun motivo, fai attenzione al colpo di calore, sia in viaggio che in villeggiatura. I cani devono essere sempre identificati, con tatuaggio (richiesto fino al 2011) o adesso con il microchip, mettere il microchip anche al gatto, nonostante non sia obbligatorio, potrebbe rivelarsi utile in caso di allontanamento o smarrimento. Munire il quattro zampe di una medaglietta di riconoscimento recante il suo nome e un vostro recapito telefonico, mettere in borsa il libretto sanitario e una foto recente dell’animale da utilizzare in caso di smarrimento. Se sarete ospiti di una struttura (hotel, ostello, agriturismo) accertatevi che abbiano gli spazi necessari per il vostro amico".