Antonucci e Scamarcio, vini doc premiati a Noto

L’azienda Santa Barbara protagonista a Noto, il patron Stefano Antonucci premiato insieme all’attore Riccardo Scamarcio. L’occasione è stata quella dei Wine Awards 2025 di Food and Travel Italia. Il ‘Sensuade 2024’ è stato premiato come miglior rosato d’Italia nell’evento organizzato per celebrare le eccellenze del settore vitivinicolo che si distinguono per qualità e innovazione. Stefano Antonucci è stato chiamato a ritirare il premio e insieme a lui anche Scamarcio, premiato per il suo vino ‘Rivale’, vino che nasce a Polignano a Mare nell’omonima azienda agricola, strano caso di unico Pinot nero prodotto in Puglia. I vini di Antonucci vengono produtti tutti nelle Marche, l’Azienda Santa Barbara ha la sua sede nel piccolo comune di Barbara, nelle colline senigalliesi. È lì che dall’estro di Antonucci nascono i vini che sono diventati un’eccellenza in tutto il mondo. Antonucci ha ritirato il premio a Noto appena rientrato dal Brasile, dove i suoi vini sono presenti alla carta nei maggiori ristoranti. E dal 6 al 9 aprile sarà, come ogni anno, presente al Vinitaly, meta di molti vip.