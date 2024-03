"Anziani, lunghe attese per entrare nelle Rsa"

"Mancano posti letto nelle Rsa per anziani, le liste di attesa sono particolarmente lunghe e serve un maggior sostegno alla domiciliarità". Ad affermare con forza le necessità della popolazione jesina e non solo è il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Samuele Animali che snocciola i numeri: sono 1.486 le domande per persone non autosufficienti del distretto di Jesi in attesa di entrare in una struttura di cui 78 quelle per pazienti affetti da demenza. "Il consiglio comunale – spiega Animali -si è recentemente occupato delle lunghe liste d’attesa per entrare nelle strutture residenziali per anziani sul territorio. La riapertura del collegio Pergolesi purtroppo non è una soluzione, in quanto si tratta di una struttura che era già attiva, temporaneamente trasferita a Fabriano e ora ripristinata. Per la casa di riposo V, Emanuele II a febbraio risultano 138 domande in lista d’attesa per posti letto di residenza protetta e 22 domande per le demenze. Il tempo medio di attesa per i soggetti non autosufficienti per l’ingresso è di 214,54 giorni e cioè sette mesi".

Nel distretto sanitario di Jesi sono presenti 15 strutture con un totale di 450 posti letto convenzionati come ‘Residenza protetta per non autosufficienti’ e 28 convenzionati come residenza protetta per demenza. "I posti letto per demenze sono presenti nelle strutture di Jesi Vittorio Emanuele II, Pergolesi, Mergo, Rosora, Filottrano, San Marcello e Cupramontana. Le liste di attesa per le singole strutture sono in molti casi lunghe e sono costituite solo dalle domande valutate dall’Uvi perché in mancanza di valutazione le domande non vengono inserite. La stessa persona può presentare domanda presso più strutture, per cui lo stesso nominativo può essere presente in diverse liste di attesa. "Nel 2022 – aggiunge Animali - sono state valutate 396 domande, nel 2023 548, nei soli mesi di gennaio e febbraio scorsi sono arrivate 105 domande di inserimento. Nel territorio del distretto sono inoltre presenti 3 Rsa per non autosufficienti (Filottrano, Cupramontana e Montecarotto), 10 posti letto di cure intermedie, a Cingoli e 19 posti letto di Rsa demenze, a Scisciano, dove l’ingresso avviene con valutazione del Csm e anche in questo caso la lista di attesa supera i due mesi. Per il vicesindaco è "chiaro che occorrano una maggiore dotazione di posti letto convenzionati e anche un maggior sostegno alla domiciliarità".

Sara Ferreri