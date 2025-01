"Aperiqueer", da Comunitas si balla con gli anni Novanta

Chi l’ha detto che per ballare il sabato bisogna aspettare la tarda serata? Nella sede dell’associazione Comunitas di Ancona, in via Seppilli 4, oggi ci si potrà scatenare già a partire dalle ore 18.30 con l’evento ‘Aperiqueer’, che sarà dedicato agli anni Novanta. Il dj Nicolò Antonini alla consolle proporrà una selezione musicale che attinge alla scena clubbing e alle ballroom newyorkesi dei ruggenti Nineties, utilizzando rigorosamente dischi in vinile. Per chi preferisce la musica live questa sera (ore 21.30) al Bar Franco dei Fratelli Rossi, in via Palestro, si esibirà il Waldust Duo, formato da Andrea ‘Dust’ Polverini (voce) e Walter Cagnoni (chitarra e voce). Sarà un concerto ad alto tasso energetico, come ben sa chi conosce i due artisti. Prenotazioni: 3473141752.