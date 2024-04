"Api da tutelare". Nasce l’oasi fiorita vicino alla scuola

Il Comune di Sassoferrato aderisce all’iniziativa a favore della salvaguardia e della sostenibilità "+Api. Oasi fiorite per la Biodiversità!" Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse da Filiera Futura, a cui ha aderito Fondazione Carifac e al quale il Comune ha partecipato. L’obiettivo è di "promuovere il valore della biodiversità in tutta Italia, attraverso la creazione di oasi fiorite, habitat ideali per le api e gli insetti impollinatori, col coinvolgimento attivo delle comunità". "Questa – aggiungono dalla giunta Greci – è anche l’occasione di avvicinamento delle giovani generazioni alla conoscenza e rispetto dell’ambiente. E un’opportunità di riqualificazione dell’area attraverso questo progetto realizzato in prossimità del polo della scuola dell’infanzia, sede dell’asilo nido e della scuola materna, che darà la possibilità di realizzare iniziative didattico educative. Il Comune coinvolgerà le giovani generazioni, in particolare i bambini della scuola dell’infanzia che parteciperanno alla semina. Saranno coinvolti i bambini del centro estivo con un incontro dedicato alle api grazie al supporto dell’associazione Apicoltori del Sentino".