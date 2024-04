Api, nuovo impianto per rilevare incendi

Si è svolta giovedì scorso nella sede della Prefettura di Ancona una riunione di coordinamento per la realizzazione di un impianto di rilevazione degli incendi, finalizzato all’arresto automatico della circolazione dei treni all’interno della raffineria Api di Falconara. Nello stabilimento è attualmente in funzione un sistema, unico in Italia, che permette l’arresto manuale della circolazione ferroviaria. Da come si è letto nella nota emessa dal Palazzo del Governo, "l’iniziativa esaminata mira a realizzare uno strumento di rilevamento e invio dell’allarme automatico, con arresto della circolazione ferroviaria in sicurezza in caso di situazioni di emergenza interne alla raffineria, in linea con le prescrizioni espresse dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa)". Secondo quanto emerso, "il sistema innovativo costituisce una misura di sicurezza all’avanguardia in Italia e, con la sua realizzazione, si procederà all’aggiornamento - presso il Tavolo di coordinamento della Prefettura - del Piano di emergenza esterno dello stabilimento della raffineria Api", hanno concluso dalla Prefettura dorica.