Appuntamento con la scrittrice. A.J. Foster

La conoscono tutti per la saga degli Harrison, i suoi primi tre romanzi sono già diventati un fenomeno cult. A.J. Foster ha soli 22 anni ed è già tra le scrittrici emergenti del momento ed è amatissima dalle giovani di tutta Italia. In pochi però sanno che A.J. Foster è di Senigallia, dove tuttora vive, e dove incontrerà il pubblico per presentare per la prima volta il suo ultimo libro della saga degli Harrison "Naively Mine", edito dalla casa editrice Magazzini Salani. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per domenica alle 17 alla Rotonda a Mare. "Per quanto sia entusiasmante non nascondo che vivo questo momento anche con un po’ di apprensione – rivela l’autrice –. Non mi sono mai esposta così nella mia città e c’è una emozione particolare. Ho sempre preferito indossare i panni della scrittrice altrove, qui a Senigallia in pochi sanno di questo aspetto della mia vita". E sì perchè A.J. Foster è uno pseudonimo con il quale Aurora ha iniziato a scrivere a soli 16 anni, quando ha esordito su Wattpad, social network di lettura sociale, dove le sue storie hanno fatto appassionare migliaia di lettori, tanto da essere in pochissimo tempo tra le più lette della piattaforma. Fondamentale, per il percorso di crescita, è stato il self-publisching che ha contribuito al passaggio nel cartaceo.

