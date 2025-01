Arbitri Elegantiae nella loro Senigallia per i 25 anni di carriera

Un grande concerto nella propria città per festeggiare i 25 anni di carriera. E’ quello che gli Arbitri Elegantiae terranno domani (ore 21.15, ingresso 10 euro) al Teatro Portone di Senigallia, presentando il loro ultimo album, "Per tutte le altre destinazioni", ed eseguendo cover dei cantautori che più li hanno influenzati, come Battiato e De Andrè.

Sul palco saliranno Lorenzo Franceschini (voce, chitarra acustica e mandolino), Federico Messersì (basso e contrabbasso elettrico, chitarra elettrica, bonghi e tamburello), Gabriele Ciceroni (clarinetto, fisarmonica, flauti, zampogna e cajon flamenco), Giovanni Frulla (tromba e flicorno), Marco Giulianelli (tastiere e theremin), Silvia Falcinelli (voce) ed Enrico Segoni (cajon flamenco e basso elettrico).

Come si può intuire da numero e tipo di strumenti, la musica della band senigalliese è davvero eclettica, ricca di contaminazioni, capace di mescolare cantautorato, blues, folk, rock, musica etnica e classica. Pochi giorni fa la band ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video di ‘Polaroid’, brano che parla di una donna che ha superato un momento di grande dolore trovando nel proprio passato il coraggio per andare avanti.

Come la musica, anche i testi dell’album sono molto vari. L’amore, in tutte le sue sfaccettature, è uno dei fili conduttori, mentre altri brani attingono alla storia e alla filosofia. Come ‘Settembre 29 ’44’, sull’eccidio nazista di Monte Sole, o ‘Epicurea’, con cui la band si ispira Epicuro, secondo cui per vivere abbiamo bisogno di molte meno cose di quelle che riteniamo irrinunciabili.