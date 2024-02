Arriva la prima scarpa da barca, che drena l’acqua, con un fondo con fori simili a una racchetta da padel per consentire in maniera semplice la fuoriuscita dell’acqua. Agile e comoda grazie al sistema ciabatta, è allo stesso tempo stilosa come un mocassino, con la tomaia in pelle idrorepellente. L’idea è di Nos Project Team, la prima rete d’impresa del settore calzaturiero marchigiano, che la presenterà a Milano, a Lineapelle, dal 20 al 22 febbraio. Le Nos Boat, che derivano il nome dal pronome latino "noi", sono state ideate da un team di esperti innovatori e sono il frutto della visione di tre attori importanti del calzaturiero, Dami, Del Papa e Top Model, tra Fermano e Maceratese. Non si tratta solo di un prodotto innovativo, i tre promotori intendono realizzare un "mercato relazionale capace di aumentare l’attrattività produttiva dei territori, valorizzandone l’anima industriale e aprendo alla conquista di nuovi mercati. Così si stabiliranno sinergie che consentano un’open innovation per tecnologia e digitalizzazione, velocizzazione di processi, riduzione di impatti ambientali, sviluppo dei processi innovativi.