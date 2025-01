Arrivano le "Crime Stories": ospite l’ex dirigente della polizia Nicolini

Settimana ricca di eventi al Santa Monica di Ancona.

Si inizia stasera (ore 20) nel segno del tradizionale appuntamento con il karaoke, in compagnia dell’intramontabile Piero Pirani. Domani, alla stessa ora, è prevista una novità, ‘Crime Stories’. L’ospite sarà la ‘super agente’ di polizia Cinzia Nicolini, la quale svelerà il duro lavoro che c’è dietro ad ogni singola operazione, raccontando di indagini pericolose e intricate.

Anche le serate di venerdì e sabato inizieranno con la cena alla ore 20, ma andranno avanti fino alle 2.

Si inizia dopodomani con ‘Old School’, un must per gli amanti del vero R’n’B e della dance commerciale degli anni ‘90. Ricky Esse Dj mixerà dischi in vinile originali, per far rivivere il sound autentico e caldo della ‘vecchia scuola’.

Sabato invece saranno protagonisti gli anni Ottanta. Sul palco salirà la band anconetana Matina Madoro, pronta a rendere omaggio ai giganti del decennio con il loro stile irriverente e travolgente.

Sarà una scaletta da urlo, con i brani più iconici di artisti come Michael Jackson, Queen, Bon Jovi, Prince, George Michael e tanti altri! Non mancheranno i mitici pezzi italiani che hanno segnato la decade. Dopo il live la festa continua con Ricky Esse alla consolle, per un set rigorosamente anni ‘80.