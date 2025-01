"Asfalti rifatti senza segnaletica"

"In alcune vie cittadine gli asfalti sono stati rifatti ma senza che sia stata realizzata la segnaletica orizzontale". E’ la denuncia del consigliere comunale Pino Pariano in merito al rifacimento di asfaltatura di alcuni pezzi di vie cittadine dove, dopo diversi giorni dal termine dei lavori, non sono state ancora realizzate le strisce pedonali o quelle che servono a delimitare le corsie o la carreggiata. "I recenti lavori di manutenzione alla pavimentazione di alcuni pezzi di strade hanno determinato maggiori rischi per i cittadini che le percorrono – continua -. Diversi cittadini mi hanno segnalato che le strade in questione non presentano l’obbligatoria linea di mezzeria e di delimitazione dei bordi della carreggiata. Questo, unito al buio e alle cattive condizioni meteo, le rende molto più pericolose di quanto non lo fossero già. Mi auguro che si intervenga al più presto per sistemare questa situazione".