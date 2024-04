Aspettando il 25 Aprile. Ecco iniziative e cerimonie

Dalle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Liberazione all’80esimo per ricordare l’eccidio di Monte Sant’Angelo, vicino Arcevia, dove, tra le vittime, c’erano anche diversi anconetani. Le iniziative legate alla ricorrenza partono domani in piazza Ugo Bassi e arriveranno fino alla prima settimana di maggio con appunto il 4 maggio la commemorazione dei caduti di Arcevia. Anpi Ancona e Comune hanno realizzato il programma condiviso delle iniziative a cui prenderanno parte anche membri dell’amministrazione. Per Daniele Silvetti, primo sindaco di centrodestra del capoluogo, sarà il debutto con la fascia tricolore nel giorno in cui si ricorda la Resistenza Antifascista.

Ieri l’Anpi di Ancona ha presentato il calendario delle iniziative alla presenza della presidente, Tamara Ferretti: "Il 25 Aprile è una data molto importante per la storia del Paese perché si è fatta la Liberazione; altri significati che qualcuno vuole dare a questo evento ricorrente e a ciò che esso ha rappresentato sono assolutamente inappropriati e da respingere con forza. Il 25 Aprile di 79 anni anni fa è stata riscoperta l’unità dell’Italia".

Ecco il calendario degli eventi, ricordando l’importante presentazione del libro ‘Caccia ai nazisti’ di Marco De Paolis (ore 17 circolo Sottufficiali, via XXIX Settembre 2). Domani alle 10 è in programma la celebrazione in piazza Ugo Bassi con la partecipazione della Banda Musicale Torrette di Ancona e delle scolaresche, con manifestazione e deposizione di corone. Poi un cambiamento nel programma. Il Percorso Urbano di Resistenza da Sappanico fino a via Maggini, è stato spostato a domenica 28 aprile per motivi meteo. Una passeggiata con soste e letture. Lunedì (ore 8) ci sarà la deposizione di Corone: Cippo Porta Pia, Monumento Borgo Rodi, Lapide via F.lli Cervi, Cimitero Tavernelle, Lapide ex terza Circoscrizione (via Tavernelle n. 122), Lapide F.lli Giombi c/o Circolo Arti e Mestieri (Torrette). Alle 12 al Parco del Cardeto appuntamento con l’Albero della Resistenza assieme a circolo Pungitopo (Legambiente) e Libera. Martedì 23 (ore 11), manifestazione alle Officine Manutenzione Rotabili Trenitalia (via Einaudi n.17 - zona Zipa) a cura della RSU n. 48 Trenitalia; mercoledì 24 alle 10 commemorazione al Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano), anche qui con interventi delle autorità e deposizione di corone e con la partecipazione delle scolaresche.

Il giorno dell’anniversario sarà l’evento clou con la cerimonia di resa degli onori ai Caduti a piazza IV Novembre-Monumento dalle 10 e 30; seguirà il corteo fino a piazza Cavour e sul palco saliranno il sindaco Silvetti e la segretaria nazionale Anpi Tamara Ferretti. Alle 18 è previsto il Concerto al Teatro delle Muse con l’Orchestra Fiati Ancona (ingresso gratuito).