’Aspettando Sanremo’, successo al "Fallaci"

Pienone all’auditorium Fallaci di Castelferretti, domenica pomeriggio, per l’evento-spettacolo ‘Aspettando Sanremo’, promosso dall’Associazione musicale Diesis in collaborazione con il Comune di Falconara. Ospite dell’iniziativa, il noto critico musicale e giornalista Dario Salvatori, che ha accompagnato i (tanti) presenti in un viaggio emozionante tra le canzoni più celebri della musica italiana e che fanno parte della nostra tradizione. Aneddoti, riflessioni, curiosità e uno sguardo rivolto anche al Festival che sta per cominciare la prossima settimana.

Nel pubblico, tra l’altro, non è passata inosservata la presenza del celebre artista Michele Pecora, salutato con particolare affetto dalla "sua" Falconara, a poche settimane dal concerto sold-out proprio al Fallaci. C’è stato, ovviamente, ampio spazio per la musica e per brani intramontabili, proposti dagli insegnanti di Diesis, Silvia Ridolfi e Massimo Gerini (voci), Anna Greta Giannotti (chitarra), Giacomo Tondelli (tastiere), Claudio Zappi (basso) e Matteo Pecora (batteria e direzione artistica), con quest’ultimo che ha promosso l’iniziativa assieme alla sapiente regia organizzativa di Marta Pierini.

Ha portato i saluti dell’amministrazione l’assessore alla Cultura Marco Giacanella. Molto sentito anche il momento dedicato alla solidarietà, sicché è stata favorita una raccolta fondi per il partner sociale di Diesis, ‘Il volo della libellula’, l’associazione falconarese di mamme di figli con disabilità. A prendere parola la presidente Carla Carloni. "È stato davvero un grande spettacolo – ha commentato a margine ‘Il volo della libellula’ – e anche una preziosa occasione per far conoscere la nostra associazione e per diffondere l’importanza della solidarietà e dell’inclusione. Anche la musica ha il potere di andare oltre gli ostacoli", ringraziando Diesis per l’opportunità.

Insomma un pomeriggio di vera festa e tutto da cantare, con il pubblico che sul finale si è scatenato con ‘Un’avventura’ di Lucio Battisti ed è ha chiesto il bis all’orchestra, puntualmente concesso.