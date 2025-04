"Aspettando Similitudini" tra mostra, dialoghi reading "Io ho paura"

Il reading ‘Io ho paura’, la mostra ‘Come d’autunno sulle foglie gli alberi’ a cura di Andrea Silicati, il dialogo sul libro ‘Io d’amore non so scrivere’ e la presentazione del terzo numero della rivista "Come". Sarà questo il pomeriggio (ore 17) di ‘Aspettando Similitudini’, alla Biblioteca Planettiana di Jesi. E’ la consueta data primaverile che anticipa l’edizione 2025 del Festival ‘Similitudini’, dedicato alla poesia ed alle sue declinazioni nelle altre arti, che si terrà come sempre in autunno. Tra gli ospiti, Giulia Muscatelli, autrice del libro. ‘Fragile come la poesia’ è il tema che questo ‘fuori festival’ indagherà insieme a Nicoletta Carnevali ed Alessandro Moscatelli, ideatori della manifestazione.