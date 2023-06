Aspio, lavori anti alluvione

"Siamo alla fase di concretizzazione della messa in sicurezza di Osimo Stazione, il cui intervento svolto sul fiume Aspio consente ora di tenere in sicurezza la parte sud-est della frazione, come ugualmente avviene per la zona Montecamillone di Castelfidardo con gli interventi che si stanno concludendo". Ad affermarlo il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. "Le opere che dal 2006 sono attese dopo l’alluvione, prendono forma per le casse di espansione tra la strada statale 16 fino a salire a San Biagio in via d’Ancona".