Associazioni meritevoli, un premio al loro impegno

di Giacomo Giampieri

"Questi sono i nostri piccoli contributi per i vostri grandi progetti. Vi ringraziamo per l’impegno e la continua opera di utilità sociale, sempre a sostegno della comunità". Così, ieri, un emozionato Tarcisio Pacetti, in occasione della premiazione delle associazioni meritevoli del territorio falconarese. A promuovere la manifestazione è stato il Gruppo Amici per lo Sport che Pacetti presiede, un collettivo di volontari infaticabili non certo nuovo a iniziative di volontariato, prevenzione medica e che sanno unire intere generazioni. In presenza del sindaco Stefania Signorini e dell’assessore regionale Goffredo Brandoni, consiglieri comunali, autorità civili e sostenitori del Gas, sono state omaggiate le associazioni Artis, Gasph, Il volo della libellula, Noi come prima, il gruppo comunale di Protezione civile, la Tenda di Abramo, l’Unitalsi, l’Atletica Falconara, la Croce Gialla Falconara, Il sorriso di Daniela e Dona per il dono Forza Dimitri. Nei tanti momenti di una mattinata intensa, quello più toccante è stata sicuramente la consegna dell’assegno da duemila euro (più grande) a Dimitri Santarelli, la cui battaglia sta trovando un riscontro ampio nella città dov’è cresciuto. Dimitri è tetraplegico da quando aveva 14 anni, a causa di un brutto incidente in bici che ha lesionato la seconda vertebra cervicale. Non si è mai dato per vinto, però, quel giovane solare e con una voglia di vivere che è d’esempio per tutti. Ha frequentato il liceo cittadino ed ora i corsi di ingegneria all’Università Politecnica delle Marche. Ma per riunirsi con una parte della famiglia che vive in Grecia o per raggiungere più agevolmente quelle mete impercorribili a bordo della carrozzina, aveva bisogno di acquistare un veicolo ad hoc.

Da qui era stata avviata una raccolta fondi che, in effetti, ha portato a comprare un mezzo adeguato, seppure costosissimo. Questo è stato possibile grazie al cuore grande della comunità, che ha assorbito parte delle spese con erogazioni liberali. Alle donazioni di cittadini e privati si è aggiunta l’ultima del Gruppo Amici per lo Sport. "L’impegno del Gas è un esempio di come lo sport e la solidarietà possano camminare di pari passo e questa iniziativa di distribuzione di sostegno alle associazioni è solo l’ultimo dei successi di un percorso condiviso di attenzione e cura verso chi opera nel sociale – ha concluso Pacetti –. Per questo voglio ringraziare tutti gli attori coinvolti, il cui continuo supporto ci ha permesso di perpetuare ed espandere la nostra opera a favore della comunità".