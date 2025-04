Atti persecutori, undici denunce. Due casi di abuso di recente

Nel 2024 sono state 11 le denunce per ‘Atti Persecutori’ presentate al Commissariato di Senigallia a seguito delle quali sono stati emessi nove ammonimenti per stalking. "Quella dell’ammonimento è una misura che funziona" spiega Cesare Capocasa, Questore di Ancona. Sono invece stati 4 i casi di maltrattamenti in famiglia con altrettanti provvedimenti adottati.

Il 2025 si è aperto con due casi di violenza di genere: sono state due le donne che hanno chiesto l’intervento della Polizia dopo aver subito violenza. Le denunce si attestano nelle Marche attorno al 6-7%, un dato basso ma in lievissima crescita negli ultimi anni. Numerose anche le campagne di sensibilizzazione attivate dalla Polizia sulla violenza di genere.

L’ultimo caso risale a pochi giorni fa: giovedì scorso il 48enne senigalliese Gianluca Romita ha ucciso la moglie 37enne Laura Papadia. L’uomo, che lavorava come rappresentante di vini è residente a Marzocca, ma da tempo viveva con la moglie a Spoleto, città teatro della tragedia.

Il Comune di Senigallia – Assessorato alle Pari Opportunità ha attivato nel 2022 lo Sportello Donna, un luogo in cui è possibile trovare ascolto, rispetto e supporto ed è rivolto alle donne che vivono situazioni di disagio relazionale, professionale, familiare e della coppia, nella gestione dei figli e nelle varie difficoltà che si trovano ad affrontare. Il servizio è attivo il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 13 e il martedì dalle 15,30 alle 18,30 nella sede di via Fratelli Bandiera, Palazzo Ferroni Frati.