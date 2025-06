"Troppe zone verdi ormai non fruibili"

Simona Massacesi è una residente di Torrette e spiega il suo punto di vista: "I problemi del quartiere sono numerosi. Io segnalo quello che abbiamo rilevato in un gruppo di genitori, cioè che ci siamo resi conto che gli spazi verdi per i nostri figli, pur essendo presenti, non sono fruibili. E’ rimasto un unico spazio che è quello del campetto di via Aso, sistemato due anni fa, quando in realtà avremmo altri due posti che potrebbero essere sistemati con poca spesa. Così nello stesso posto si ritrovano bambini di sei anni e ragazzi di 25 e non c’è posto per tutti. Riescono a convivere nonostante le differenze d’età. Ma le zone verdi a Torrette ci sono, fino a qualche anno fa, quando era fruibile il campetto di via Ete, i più grandi stavano là. Adesso è pieno di bottiglie rotte. E giustamente i bambini non ci vogliono giocare".