Attivo l’infopoint per indirizzare i turisti in città

Ha preso il via ieri mattina il servizio informativo turistico organizzato dal Comune di Ancona, assessorato al Turismo, in collaborazione con la Regione Marche e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, nella biglietteria del Porto di Ancona. Per l’occasione il punto informativo è stato dotato di un nuovo allestimento per accogliere i turisti. L’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, insieme con la dottoressa Silvia Renda dell’Ufficio promozione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, ha visitato il punto informativo per inaugurare il servizio e augurare buon lavoro agli operatori impegnati con i turisti. "Mettiamo questa attività – ha detto Berardinelli – a disposizione dei passeggeri e anche della città. E’ un modo per comunicare il nostro territorio. Abbiamo delle navette che collegano il centro di Ancona con questa zona e quindi i passeggeri che attendono il traghetto hanno la possibilità di fare un giro turistico per poi tornare qui al momento dell’imbarco. E’ un primo step, perché stiamo già sviluppando il progetto con l’Università e con le categorie economiche e commerciali, quindi oggi è una giornata importante perché segna l’inizio di un percorso che avrà poi un’evoluzione nei prossimi mesi. Ringrazio la Regione Marche e l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale per la collaborazione con il Comune di Ancona e con l’assessorato al Turismo che ci ha condotto a questo primo significativo risultato". Il servizio è operativo fino al 31 agosto 2023, tutti i giorni dalle 9,30 alle 16,30, con la presenza di un’addetta all’accoglienza, ed è svolto in modalità multilingue, compreso il greco e il turco. Con questa iniziativa per la prima volta il Comune di Ancona si organizza per intercettare le migliaia di persone che raggiungono la biglietteria per gli imbarchi dei traghetti.