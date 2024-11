Ausili: "Con la Recanatese ci servono i tre punti"

Nella città della fisarmonica è già iniziato il conto alla rovescia per il derby di domenica a Recanati che metterà in palio punti importanti per la salvezza. Da martedì pomeriggio è scattata anche la prevendita dei biglietti che per l’occasione avverrà solo on line. Alla sfida che si giocherà domenica, alle ore 14:30, al Tubaldi, la società fidardense ha comunicato che non ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti allo stadio. I tifosi biancoverdi li potranno acquistare del settore ospiti con le seguenti modalità: online sul sito https://www.vivaticket.com/it e in tutti i punti vendita abilitati del circuito Vivaticket. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro (più diritto di prevendita), mentre ridotto donna/over 67 e under 18 euro 8 più diritto di prevendita. Under 12 omaggio. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare il documento d’identità.

Il giovane Cristian Ausili, attaccante, classe 2006, ex Vigor Senigallia dove si è messo in mostra a suon di gol prima con gli Allievi Regionali poi con la Juniores Nazionale, è speranzoso per il derby di Recanati. "Siamo convinti che possiamo portare a casa i tre punti. Ci aspetta una partita difficile, ma ce la giocheremo. Domenica purtroppo abbiamo pagato caro degli errori, ma l’impegno c’è stato visto che abbiamo lottato fino alla fine. Penso che sia stata una buona prestazione da parte nostra". Anche se la tifoseria a fine partita ha contestato qualche giocatore. Per un Castelfidardo che si ritrova ultimo (assieme alla Fermana) e che dovra ricominciare a fare punti. In attesa la squadra di Giuliodori dovrebbe presentarsi al completo al Tubaldi, mentre la Recanatese dovrà fare a meno del centrocampista Marco Raparo, squalificato dal giudice sportivo per una giornata dopo l’espulsione patita domenica nel secondo tempo nel match perso dalla Recanatese ad Ancona.