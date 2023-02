I parcheggi per le auto ibride stanno per essere aboliti, è questo quanto è emerso durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, notizia che ha spinto l’opposizione a chiedere che all’assessore Elena Campagnolo venga tolta la delega all’ambiente. "Abbiamo appreso durante l’approfondimento del bilancio nelle commissioni, della volontà dell’amministrazione Olivetti di abolire i permessi parcheggio gratuiti per le auto ibride. Non pensavamo, però, che l’applicazione sarebbe stata così repentina. Da un giorno all’altro centinaia se non migliaia di automobilisti sono stati informati via mail della revoca del permesso – spiega l’opposizione in un comunicato -. Dopo aver concesso a tantissimi cittadini che ne avevano titolo i permessi a fine dicembre 2022, infatti, il 2 febbraio sono arrivate le prime revoche di questi atti. Una giravolta amministrativa nell’arco di un mese. Uno smacco e una operazione con una sola finalità, quella di fare cassa. Nulla di nuovo per la destra tutte tasse di Olivetti e FdI, solo che questa volta in più c’è l’aggravante dell’attacco all’ambiente. Mentre il mondo va in una direzione, l’amministrazione comunale di Senigallia fa l’esatto contrario. Prepareremo una proposta per fermare questa revoca, intanto l’assessore Camapgnolo si faccia togliere le deleghe".