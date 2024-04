Le Girls Ancona in campo a Roma. Si giocano i playout per la A2

Scatta la corsa salvezza per il Basket Girls Ancona che debutta oggi nel primo turno dei playout in trasferta contro il Basket Roma, prima occasione per conquistare la permanenza in serie A2 al termine di una stagione di sofferenze per la squadra anconetana, che nel corso del torneo per vari motivi ha perso alcune giocatrici venendo costretta a tornare sul mercato. Salvarsi sarebbe più che mai un traguardo importante alla luce di tutto ciò e per riuscirci la prima occasione è data dal Basket Roma che in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare (undicesima contro dodicesima ma entrambe pur in gironi diversi hanno ottenuto 12 punti) oggi (PalaRinaldi, ore 18 agli ordini di Licari di Marsala e De Giorgio di Giarre) giocherà in casa, così come nell’eventuale gara 3 (domenica 5 maggio) mentre gara 2 si disputerà al PalaScherma alle 18 del 1° maggio. Chi vince questa serie al meglio delle tre partite conquista la salvezza; chi perde però non retrocede ma gioca un altro play-out contro la perdente della serie tra Torino e Vigarano, che vede favorite le piemontesi. In caso di secondo turno il Basket Girls giocherebbe la bella in casa se l’avversario fosse il Vigarano e fuori se invece fosse il Torino. Di certo, già al PalaScherma mercoledì 1° maggio i tifosi biancorossi dovranno farsi sentire per spingere il gruppo di coach Piccionne verso la salvezza.

Andrea Pongetti