Azienda a fuoco, distrutto uno dei capannoni

E’ divampato un incendio ieri pomeriggio nella zona industriale. Il fumo si vedeva da distante e si è temuto il peggio in un primo momento, quando ancora gli aiuti dovevano arrivare. Un capannone al civico 52 di via Recanatese stava andando a fuoco. All’interno non c’era nessuno, o meglio, il proprietario era già uscito e aveva chiamato aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Osimo e quelli dalla centrale di Ancona con l’autoscala e l’autobotte, una task force per domare il rogo. Interessata quell’azienda che lavora conto terzi per le grandi produttrici di fisarmonica. Lavora la polvere di cellulosa. Proprio depositi di quella sostanza sarebbero finiti all’interno dei filtri dell’aria da dove si è originato l’incendio, secondo una prima ricostruzione, fatta sul posto da coloro che erano impegnati nello spegnimento. Il terzista ha provato a domarlo per primo imbracciando l’estintore ma a nulla è valso il tentativo. I pompieri hanno lavorato ore. A fuoco sono andati circa cento metri quadrati di capannone. L’incendio è rimasto confinato lì, non si è propagato ulteriormente. Salvi gli altri cento metri quadrati. Distrutto tutto il materiale di lavorazione che si trovava all’interno. In buona parte era già pronto per la consegna. Il capannone non ha subito lesioni strutturali, secondo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco. Sul posto si anche l’ambulanza del 118: l’uomo è stato medicato sul posto per un principio di intossicazione da fumo, respirato proprio mentre cercare di spegnere l’incendio, ma per lui non è stato necessario il trasporto all’ospedale. C’era anche una pattuglia dei carabinieri, intervenuta per i rilievi del caso. Dalle fabbriche attigue in diversi hanno cercato di dare una mano, anche dalla Baffetti accordions, l’azienda che produce fisarmoniche e organetti leader nel settore che si trova proprio lì vicino, che a metà del marzo scorso ha subito un vasto incendio.