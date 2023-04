Barriere architettoniche, nasce un tavolo dedicato all’accessibilità

Stop alle barriere architettoniche. Nasce a Fabriano il "Tavolo per l’Accessibilità e la Progettazione Universale". "Un segnale di civiltà, di condivisione e partecipazione, di crescita sociale e culturale" nelle parole del presidente del consiglio comunale Giovanni Balducci che annuncia la novità: "Un importante impegno che il Comune si è assunto per dare una risposta ai molti cittadini con difficoltà motorie che vedono limitata la propria libertà da innumerevoli barriere architettoniche, nella convinzione che una città accessibile è una città dove tutti vivono meglio. Questo importante atto, fortemente voluto dai consiglieri comunali di questa amministrazione e votato all’unanimità dall’aula è stato individuato come primo passo indispensabile per avviare un nuovo percorso che permetterà di eliminare gradualmente le barriere architettoniche e progettare nel futuro in modo universale ovvero in modo attento alle esigenze di tutti. Il tavolo, organismo tecnico-amministrativo a cui parteciperanno i rappresentanti delle persone con disabilità, si occuperà della fruibilità non solo delle strade e degli edifici, ma anche dei servizi, degli eventi e delle manifestazioni affinché tutti possano partecipare alla vita sociale della città. Dopo aver analizzato le esperienze positive o meno di altri Comuni – conclude – abbiamo scelto di affrontare il problema con un nuovo approccio ed un cambio netto rispetto al passato nella convinzione che l’accessibilità e la progettazione universale è in primo luogo un problema culturale che richiede competenze specifiche e continuità nelle azioni".