Basket Girls Ancona, ennesima sconfitta

Si fa sempre più dura la situazione per il Basket Girls la cui crisi di gioco e risultati sembra non avere sosta. Anche sabato scorso la squadra di coach Piccionne, con rotazioni al solito ridotte, ha ceduto nettamente in casa pure al Vigarano, incappando nella nona sconfitta consecutiva. Successo ospite più netto di quanto dica il 55-66 finale. Vigarano che, degli 8 punti in stagione ne ha conquistati ben 4 proprio contro Ancona, nettamente battuta pure all’andata. Il Basket Girls resta in terz’ultima posizione, ormai nei playout, con 12 punti a due giornate dalla fine: sabato le doriche giocheranno di nuovo in casa al PalaScherma (ore 18.30) contro il Roseto che si gioca il secondo posto in classifica, prima di chiudere la settimana successiva col derby esterno col Matelica. Non proprio due impegni tra i più agevoli per rilanciare le quotazioni di una squadra che nonostante i rinforzi di Barbakadze, Rizzo e Dinga Mbomi, giunti a colmare partenze e infortuni davvero molto pesanti, sembra aver perso da troppo tempo la bussola.