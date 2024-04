Beni durevoli, spesa in aumento

Nel 2023, nelle Marche sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro in beni durevoli (1,862 miliardi), il 9% in più sul 2022: si tratta dell’ottava regione con la crescita più sostenuta. Secondo l’Osservatorio Findomestic (Gruppo BNP) in collaborazione con Prometeia, l’aumento della spesa marchigiana in durevoli è di poco superiore alla media nazionale (8,9%). "Gli acquisti delle auto usate sono in aumento del 22,4% (557 milioni), 4 punti sopra la media nazionale (18,7%)" commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’osservatorio.