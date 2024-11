Betoniera si porta via il balcone di una casa

Avrebbe percorso una via stretta, via Spagnoli, quando per cause tutte da accertare, al volante della sua betoniera avrebbe centrato in pieno il balcone di un’abitazione privata. Non è chiaro il motivo, né tanto meno se effettivamente si sia accorto dell’urto e delle conseguenze provocate. Quel che appare certo, piuttosto, almeno stando alle prime sommarie ricostruzioni, è che il conducente del mezzo pesante si sarebbe allontanato, pur lasciando evidenti segni del suo passaggio. Ed ovvero: l’inagibilità della terrazza.

È quanto accaduto, ieri mattina, nella zona centro sud di Falconara. Un episodio di cronaca i cui contorni restano ancora da decifrare e sul quale, tuttavia, non sono da escludere ulteriori approfondimenti da parte delle autorità preposte. Ad ogni modo la dinamica parrebbe rispondere all’impatto di un grosso camion contro il balcone affacciato su via Spagnoli, probabilmente per aver assunto una traiettoria imprudente.

Un impatto che ha provocato l’insorgere di alcune criticità strutturali. Sono stati i residenti ad accorgersi di quanto era accaduto, ma soltanto in un secondo momento.

Per quei motivi, quindi, hanno provveduto subito a contattare la Polizia locale falconarese, allarmati dall’aver ritrovato il loro balcone in quelle condizioni fatiscenti. Simultaneamente la segnalazione è stata estesa ai vigili del fuoco.

A quel punto i pompieri si sono recati sul posto, intervenendo per il dissesto statico e transennando gli spazi pericolanti. Come visto, la terrazza sarebbe stata infatti dichiarata off-limits fino ad un completo ripristino. Nel frattempo, però, del mezzo pesante non c’era più traccia. Dunque non è da escludere che nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi, anche grazie alla visione delle telecamere che monitorano il territorio comunale.

Uno strumento, quello della tecnologia, che si è rivelato decisivo in diverse operazioni, tanto da permettere agli agenti del Comando di Palazzo Bianchi di intercettare i responsabili di alcuni incidenti. Questo perché gli occhi elettronici, tra telecamere, dispositivi Ocr e Targasystem nella sua interezza, rappresentano un presidio fondamentale, specie per la risoluzione di indagini complesse e soprattutto per la repressione di potenziali reati.

Alla videosorveglianza, ovviamente, si associa il costante presidio di Falconara, grazie alla piena sinergia tra le forze dell’ordine, e la preparazione degli operatori di polizia. Nel luglio scorso, l’amministrazione aveva annunciato di voler progressivamente coprire la città, in particolare tra frazioni, parchi, piazze e luoghi sensibili ancora scoperti, integrando diverse tipologie di dispostivi. L’obiettivo? Arrivare entro la fine dell’anno a 120 punti di ripresa totali, a disposizione della Polizia locale.