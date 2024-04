"Bike with me", il giro d’Europa in bicicletta raccontato da Daniele Panarella alla "Cini" di Osimo

Due anni e due giorni, tanto è durato il viaggio Daniele Panarella, 34enne nato a Recanati ma da anni residente ad Ancona, attraverso l’Europa e verso di sé. Stasera alle 21 nella biblioteca comunale "Cini" di Osimo sarà rivissuta la sua grande avventura, "Bike with me", in sua presenza, accompagnati da scatti suggestivi ed emozionanti. "Svegliarmi un giorno con la paura di non aver vissuto – racconta il biker -. Un bisogno di fuga da un mondo che non sentivo mio, una voglia di scoperta e conoscenza, un desiderio di avventura e di limite. Così nasce il mio giro d’Europa in bicicletta, seguendo i suoi confini e i suoi mari e così finalmente parto, come un equilibrista sul filo che separa la terra dal sogno, la paura dal mare. Un viaggio lungo è destinato a cambiare, e a cambiarti: gli incontri, le difficoltà, le improvvisazioni, ti mettono in discussione. Si va sempre avanti, sia fisicamente che mentalmente, ma in direzioni ignote a priori, sempre pronti a questo mutare. È così che si vola: lasciandosi andare".