Chiama il 112 a 11 anni, mentre il padre picchia la mamma: “Venite per favore”

Ancona, 21 dicembre 2023 – Picchiata dal marito, il figlio chiama il 112. “Venite per favore”. A distanza di una settimana dal primo caso un altro bambino, ad Ancona, ha telefonato al Nue, numero unico di emergenza, per chiedere aiuto perché il padre stava alzando le mani sulla madre. Il piccolo eroe ha 11 anni. La chiamata risale a ieri sera.

In casa poco dopo è arrivata una pattuglia del Norm e una dei carabinieri della stazione di Ancona Principale. I militari hanno arrestato l’uomo, 50 anni, italiano, per maltrattamenti in famiglia. Si trova in carcere a Montacuto. La donna, sua convivente, di nazionalità straniera, lo aveva già denunciato nei mesi scorsi e per i fatti riferiti dalla vittima doveva essere sentito in questi giorni dal pubblico ministero che aveva aperto un apposito fascicolo. Nelle prossime ore sarà fissata la convalida. Venerdì scorso era stata una bambina di 7 anni a telefonare perché il padre picchiava la madre.