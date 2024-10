Blitz anti droga a Jesi. Presi con 24 dosi di cocaina. Espulsi due giovani stranieri

Trovati con 24 dosi di cocaina: denunciati e avviato l’iter per l’espulsione. I carabinieri della compagnia di Jesi hanno denunciato un 35enne ed un 23enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi del controllo del territorio disposti dalla compagnia carabinieri di Jesi, i militari dell’Aliquota Radiomobile, avevano avuto modo di notare strani movimenti da parte di due giovani di origine straniera. Ad insospettire gli inquirenti, l’anomala e assidua frequentazione degli stessi nella città di Jesi nonostante provenissero da fuori regione. Tra l’altro in altra attività antidroga svolta di recente i due erano stati notati nelle vicinanze.

Gli approfondimenti e le indagini messe in campo con numerosi pedinamenti e servizi di osservazione, hanno permesso di individuare i diversi veicoli di cui i due facevano uso riuscendo a localizzarli e capire i loro spostamenti e le modalità con cui riuscivano a spacciare cocaina a numerosi acquirenti del circondario. Così venerdì mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi, alla vista di un loro ennesimo movimento che faceva presupporre una imminente cessione di stupefacenti, hanno deciso di passare in azione. I giovani sono stati fermati e controllati: avevano 24 dosi di cocaina confezionate e pronte per essere spacciate, oltre a diverso denaro contante provento di precedenti cessioni. I due, entrambi stranieri, sono stati denunciati e saranno espulsi dal territorio nazionale.