Borghi, un bando da 7 milioni per il turismo diffuso

La consigliera regionale Mirella Battistoni annuncia "l’apertura del nuovo bando dedicato alla rivitalizzazione dei borghi storici, rivolto alle Piccole e Medie Imprese turistiche. La domanda può essere presentata dal 15 maggio al 15 luglio 2025". "Con una dotazione complessiva di 7 milioni di euro, questa iniziativa rafforza la strategia regionale per promuovere un turismo diffuso, sostenibile e di qualità – scrive Battistoni – valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dell’entroterra marchigiano". "Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e finanzia progetti focalizzati sull’accoglienza turistica nei borghi storici, con priorità per le imprese situate nei comuni aderenti al programma "Borgo Accogliente".

"Dei 7 milioni disponibili, 5 milioni sono destinati a reti di imprese che intendono creare sistemi integrati di ospitalità, mentre 2 milioni sono riservati a progetti singoli – precisa la consigliera – Requisiti di spesa e contributo massimo: per i progetti in rete: spesa minima di 120.000 euro, contributo massimo di 300.000 euro; per i progetti singoli: spesa minima di 40.000 euro, contributo massimo di 100.000 euro. Sono ammesse spese effettuate dall’1 giugno 2024 ed entro 18 mesi dal loro avvio. Obiettivi del bando: riqualificare strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e gli alberghi diffusi".