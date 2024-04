BrodettoFest, vetrina a Barcellona: "È un’eccellenza del made in Italy"

Vetrina internazionale per il BrodettoFest, il festival del brodetto di Fano in programma a Fano il 31 maggio e l’1 e 2 giugno, presentato ieri in Spagna a operatori del settore e appassionati del SeaFood Expo Global di Barcellona, la più più grande vetrina internazionale dedicata alla pesca e all’acquacoltura con oltre duemila espositori da oltre novanta Paesi. Uno spot turistico eccezionale alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, che ne ha evidenziato la valenza economica e non solo: "BrodettoFest è un evento di grande promozione del made in Italy a tavola, nel quale ci si confronta su un piatto che nasce povero ma che diventa centrale come qualità, come capacità di arrecare benessere poiché possiede elementi nutrizionali importanti. È importante rendere centrale questo prodotto e farne crescere il valore economico". Il ministro ha consegnato a Confesercenti, che organizza l’evento con Comune e Regione, l’attestato sulla candidatura Unesco della cucina italiana. "È la prima volta – ha sottolineato Lollobrigida – che lo consegniamo a un’associazione di categoria".

A ritirare l’attestato Alessandro Ligurgo, direttore Confesercenti Pesaro-Urbino. "La nostra presenza in Fiera, grazie alla Regione Marche, per il secondo anno consecutivo, conferma il ruolo sempre più internazionale del Festival di Fano, un evento che continua a crescere e a valorizzare con forza la filiera ittica, nonché a sensibilizzare sempre più le nuove generazioni alla sana alimentazione e a un corretto stile di vita – ha detto –. Tutto questo grazie al sostegno del Ministero dell’agricoltura, che investe in progetti all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione per fare emergere modelli vincenti sul fronte nutrizionale e socioculturale, di cui il brodetto rappresenta un esempio nazionale".

"Con oltre 750 imbarcazioni – ha dichiarato l’assessore all’alimentazione e all’agricoltura della Regione, Andrea Maria Antonini – la pesca rappresenta un importante comparto dell’economia marchigiana. Con la programmazione Feampa potremo sostenere in modo concreto gli operatori e le imprese, partendo dalla pesca fino ai centri di trasformazione dei prodotti ittici. Il brodetto può essere un testimonial di questa filiera". Eventi come questo, ha concluso Marco Bruschini, il direttore dell’Atim, "alzano il livello turistico di tutta la regione". Successo dello show cooking dei pescatori Antonio Gaudenzi, Stefano Facchini e Eros Bocchini.

Davide Eusebi