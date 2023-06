Bronzi è tornato a casa Presto verrà ascoltato

Riccardo Bronzi è uscito dall’ospedale e ieri è tornato a casa. Il pescatore, 54 anni, è sopravvissuto dopo cinque ore trascorse in mare. Mercoledì mattina, mentre era a bordo del motopeschereccio Rosa dei Venti, è caduto in mare e nessuno dell’equipaggio si era accorto. Solo verso le 10.30, quando era ora che l’imbarcazione rientrasse ad Ancona, è stato dato l’allarme dal comandante. Il peschereccio si trovava a 40 miglia al largo, da Ancona, dove era partito la mattina per la battuta di pesca. Bronzi non è stato ancora sentito dalla Capitaneria di porto che dovrà ascoltarlo per capire come mai è caduto in mare. Il personale ha sentito per ora solo l’equipaggio. Al momento l’episodio è stato classificato come un incidente. Bronzi ha riferito ai familiari di essersi salvato galleggiando in acqua, facendo il morto. Di corporatura robusta ha retto la fatica delle tante ore in acqua. E’ stata una nave militare, la Angelo Cabrini, ha trovarlo in acqua, provato e disidratato per la lunga permanenza al sole e in mare. Bronzi è stato poi portato dall’imbarcazione militare fino alla banchina 1 del porto.