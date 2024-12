Bullismo e intelligenza artificiale oggi al Corto Dorico Film Fest

Inizia con un appuntamento importante la terzultima giornata del ‘Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. Questa mattina (ore 9, ingresso 5 euro), nell’auditorium della Mole Vanvitelliana è in programma l’evento speciale ‘Salto a Scuola’, che prevede la proiezione del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ di Margherita Ferri. La regista, che sarà presente in sala, si è ispirata alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo da parte dei compagni di scuola, e al libro di Teresa Manes, la madre di Andrea, intitolato ‘Andrea oltre il pantalone rosa’. E’ la vicenda di un ragazzino studioso e disciplinato, più attento a ‘fare felici gli altri’ che se stesso. Ama i suoi genitori e il fratellino Daniele, adora passare le estati in Calabria, dove sente di poter essere completamente se stesso. A scuola invece non è altrettanto facile: da un lato c’è l’amica Sara, con cui trascorre ore serene, dall’altro Christian, il compagno che Andrea vorrebbe come amico e che invece lo tratta con indifferenza, quando non con crudeltà.

Il pomeriggio inizierà alle ore 15 con due momenti legati alla sezione ‘Shorts for my future – Industry’: la masterclass sull’intelligenza artificiale nell’audiovisivo a cura di Alessandro Loprieno, fondatore e Ceo di WeShort (Sala Boxe), e la proiezione dei cortometraggi degli autori selezionati (auditorium). Alle ore 18 spazio a ‘Oltre le Mura’, con la presentazione dei corti documentari della sezione ‘Scolpire il Movimento – La stop motion come occasione di narrazione creativa’. Si tratta dei lavori di animazione realizzati all’interno di vari istituti penitenziari marchigiani. Saranno presenti i curatori del progetto e gli autori dei corti d’animazione. La giornata proseguirà alle ore 19.15 con ‘Cinemaèreale - Documentari italiani’, che permetterà di vedere ‘Qui è altrove’, alla presenza del regista Gianfranco Pannone. Si chiude alle ore 21.15 con la finale del Concorso internazionale cortometraggi ‘Short on Rights / A Corto di Diritti’. Dopo le proiezioni, saranno assegnati i premi Amnesty International e Giuria Giovani "Gianni Rufini", oltre al premio del pubblico.