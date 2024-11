Cade dal monopattino: gravissimo

E’ caduto dal monopattino e ha battuto con violenza la testa a terra, procurandosi un trauma cranico. Un trentaduenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto domenica sera attorno alle 23.30 circa in via Colombo di fronte alla distributore IS.

L’uomo è caduto dal monopattino battendo violentemente la testa. All’arrivo dell’ambulanza della Croce Rossa il 32enne era incosciente. E’ stato trattato e immobilizzato sul posto con l’ automedica del Crass ed è stato trasportato sempre in codice di massima gravità in sala emergenze a Torrette.

Da valutare le sue condizioni.

La questione monopattini era stata affrontata dal Carlino proprio l’altro giorno attraverso le parole del comandante della polizia locale, Marco Caglioti. Rappresentano un problema, specie se le velocità sono elevate e se non vengono indossati i caschi di protezione. Verso mezzanotte e mezza altro incidente in codice rosso sull asse nord sud poco prima della rotatoria nuovo INRCA dove un ventinovenne ha perso il controllo dell’auto finendo rovinosamente sul guardrail provocandosi anche lui ferite alla testa. Il ragazzo è stato portato a Torrette con un giallo traumatico.

Sul posto automedica del 118 e vigili del fuoco.