Calcio a 5 Stilcasa Costruzioni avanti tutta. Falconara imbattibile al PalaBadiali

stilcasa falconara

8

femminile molfetta

2

STILCASA COSTRUZIONI : Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Tomassini, Soldevilla, Praticò, Pesaresi, Pandolfi, Scoponi, Kubaszek. All. Domenichetti

FEMMINILE MOLFETTA: Amanda, Soldano, Belam, Bruninha, Vanessa, Oselame, De Marco, Caputo, Errico, Ion, Foti, Sesti. All. Iessi

MARCATRICI: 2’31’’ p.t. Ferrara (S), 4’38’’ Pereira (S), 9’46’’ Elpidio (S), 17’01’’ Boutimah (S), 19’31’’ Elpidio (S), 19’42’’ Praticò (S), 0’36’’ s.t. Kubaszek (S), 1’24’’ Kubaszek (S), 9’27’’ Errico (F), 15’53’’ Amanda (F)

AMMONITE: Soldevilla (S), Errico (F)

ESPULSE: 15’09’’ p.t. Belam (F) per espulsione diretta

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Maria Malandra (Avezzano) CRONO: Davide Plutino (Reggio Emilia)

Il fortino del PalaBadiali non cede il passo e anche contro il Molfetta lo Stilcasa Costruzioni Falconara si conferma imbattibile tra le mura amiche. Il regular season l’ultima sconfitta interna risale 15 mesi fa. Il tabellino alla fine dice 8-2 con tutte le ragazze di coach Domenichetti a segno: doppia Elpidio e Kubaszek e reti di Ferrara, Pereira, Boutimah e Praticò. Dopo appena un minuto Sestari scheggia la traversa con un rinvio lungo. Soldano, schierata al posto dell’infortunata Oselame, rischia di fare la frittata uscendo in ritardo. Capitan Ferrara dopo 2 minuti e 30 secondi apre le danze. Ennesima vittoria in casa per le Citizens, apparse in forma e in vista della Final Eight dI Coppa Italia (Genova, 18-21 aprile), quando manca una partita alla fine della regular season e il secondo posto, ora del Tikitaka, è a un solo punto.