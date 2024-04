Camerano conquista la finale under 20

Due vittorie e due sconfitte per Camerano che conquista l’accesso alle finali scudetto U20. Bicchiere mezzo pieno per i ragazzi di coach Davide Campana che chiudono la seconda fase di Youth League disputata a Chieti con un bilancio di due vittorie e due sconfitte che, unite alle quattro vittorie della prima fase, valgono un posto tra le migliori otto d’Italia. Una conferma quindi per il gruppo guidato da coach Davide Campana che in questa seconda fase, andata in scena dal 27 al 30 marzo, ha mostrato la sua crescita pur con alcune defezioni importanti.