Cammino dei Cappuccini. Percorso di ascolto con 4 appuntamenti

Il "Cammino dei Cappuccini" chiama a raccolta le Marche con un ciclo di quattro appuntamenti distribuiti, a giugno, sul territorio: il 9 a Cagli (provincia di Macerata), lunedì 16 a Fabriano, il 23 a Sarnano e il 25 ad Ascoli Piceno. Con questi appuntamenti prende ufficialmente il via un percorso di ascolto e partecipazione che punta a definire una nuova strategia di sviluppo per uno degli itinerari più identitari e spiritualmente intensi della regione. Il ciclo di incontri previsti, articolato in quattro tappe corrispondenti ad altrettante macro-aree del Cammino e coordinato da Marchingegno srl e Expirit srl, vedrà la partecipazione di enti pubblici, operatori dell’accoglienza, associazioni culturali, rappresentanti delle imprese, soggetti del terzo settore e cittadini interessati, con l’obiettivo di far emergere bisogni ma anche visioni sul futuro.