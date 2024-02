"Cani liberi sulla ciclabile"

La paura è tanta per chi percorre a piedi l’anello della pista ciclabile di Campocavallo di Osimo. Spesso ci sono cani che girano liberi. "Anche oggi (ieri, ndr) diversi cani liberi hanno rischiato di fare danni. Occorre fare capire che i cani sciolti sono un pericolo per chi cammina, per chi va in bici e anche per chi ha il proprio cane al guinzaglio che può essere aggredito – dice un frequentatore –. Ci sono segnali di divieto e se non sbaglio, esiste una legge che obbliga a tenere i cani al guinzaglio all’aperto. Speriamo che vigili e Comune possano potenziare i controlli". A rispondere l’assessore Federica Gatto. "Nella pista ciclabile in questi ultimi anni è stata fortemente rafforzata la segnaletica relativa anche al controllo dei cani al guinzaglio – dice –, e conseguentemente sono effettuati controlli da parte della polizia locale, ma è sempre fondamentale la segnalazione dei cittadini riguardo a comportamenti scorretti, così che i controlli possano essere sempre più mirati ed efficaci". Parlando di sicurezza a tutto tondo, l’assessore è poi intervenuta sul caso autovelox, che tanto scalda gli animi dell’opinione pubblica. "Il Comune ha attualmente attivi due autovelox sulla provinciale 3, all’entrata e all’uscita della frazione di Casenuove – aggiunge l’assessore –. Lo scopo di tale strumentazione ha il solo fine di agire sulla sicurezza stradale, favorendo una riduzione della velocità dei mezzi, ma il territorio osimano è molto esteso e il problema della velocità è trasversale, e proprio per questo motivo la maggior parte dei controlli è posta in atto dalle pattuglie con l’uso di rilevatori portatili. La sicurezza stradale è prioritaria e gli autovelox rappresentano un valido deterrente e devono sempre essere utilizzati per tale scopo". si. sa.