Cartellone estivo da svelare, si cerca di far partire lo chalet ai Giardini

C’è attesa in città per il cartellone di eventi estivi non ancora annunciato dal Comune che ci sta comunque lavorando. Sarà un’estate senza lo chalet dei Regina Margherita, punto di riferimento per generazioni e generazioni di fabrianesi. Dopo il bando per la gestione della storica struttura andato deserto, l’amministrazione sta valutando se predisporre un nuovo bando o tentare la strada della trattativa privata. In pressing il consigliere di opposizione Pino Pariano: "Con l’avvicinarsi dell’estate – rimarca- la nostra Amministrazione comunale non ha ancora presentato un cartellone di eventi e di iniziative per la valorizzazione e la promozione culturale e turistica della nostra città. Mentre altre città stanno già lavorando al cartellone degli eventi – per consentire agli operatori del settore di organizzare e promuovere per tempo attività che siano all’altezza delle aspettative dei visitatori – a Fabriano non sono ancora state rese note le iniziative e gli eventi organizzati. Ecco perché, per non rischiare di arrivare a ridosso delle belle giornate di caldo e continuare a fare gli stessi errori del passato, chiedo all’Assessore competente di attivarsi immediatamente. La programmazione deve essere al centro delle politiche dell’Amministrazione comunale attraverso azioni a medio-lungo periodo, capaci di cogliere le opportunità per la crescita, potenziando le attrazioni culturali, artistiche, storiche e paesaggistiche che Fabriano può offrire".