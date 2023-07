Cartellone estivo: dalla notte bianca ai fuochi

Parola d’ordine "condivisione". E nel solco di conferme e novità, il ricco cartellone Falconara Estate 2023 metterà in rete tutta la città con eventi capillari tra centro, quartieri e spiaggia. Il programma è stato presentato ieri mattina al Castello dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore a Cultura e Turismo Marco Giacanella, in presenza dei rappresentanti delle associazioni. Eccolo nel dettaglio.

A luglio graditi ritorni. Tra gli eventi di maggior successo lo spettacolo di danza ‘Ballando sotto le stelle di Falconara’ firmato Ma.Mo. Dance, che andrà in scena domenica in piazza Mazzini. Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio, a Castelferretti, tornerà ‘Birragustando’ a cura di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino. Venerdì 21 luglio spazio alla decima edizione della ‘Nonni & Nipoti’ con famiglie e mondo paralimpico in marcia, evento promosso dal Gruppo Amici per lo Sport.

Si proseguirà con la Notte bianca dei desideri, che illuminerà la spiaggia dell’ex Piattaforma Bedetti il 28 luglio. E infine a Castelferretti, dal 22 al 30 luglio, la Festa della Famiglia organizzata dalla parrocchia Sant’Andrea.

Ad agosto il clou con protagonista anche la musica. Il 4 festa in piazza Mazzini con Dj Jack. Dal 13 al 15 agosto tornerà la Festa del Mare. La domenica le celebri processioni, via mare e terra, a Ferragosto lo spettacolo pirotecnico che attira sempre migliaia di visitatori. Il 20 tributo ai Queen in piazza Mazzini. A fine mese la Fiera franca dei ragazzi della Pro Castelferretti.

Settembre si aprirà a Castelferretti con la Festa dei Ragazzi, organizzata dalla Castelfrettese dall’1 al 3. Il 9 tappa al Parco del Cormorano con l’osservatorio astronomico organizzato in collaborazione con la parrocchia del Rosario. Il 23 ‘I compagni di Jeneba’ proporranno ‘Un panino un vaccino’, merenda solidale a sostegno delle cure dei bimbi del Sierra Leone.

Non mancheranno poi gli appuntamenti culturali in piazza del Municipio come Saperi d’Estate e Incontri d’estate, le serate per i più piccoli con ‘Una piazza di giochi e colori’, il già annunciato cartellone teatrale e il programma di eventi a Rocca Mare predisposto dalla Pro loco Pionieri.

"Le associazioni, che ringrazio – ha detto l’assessore Giacanella - hanno dimostrato ancora una volta la capacità di fare rete e di offrire eventi che spaziano dalla commedia alla danza, dalle feste tradizionali al musical, dai concerti agli spettacoli teatrali". "L’obiettivo principale è la condivisione – il bis del sindaco Stefania Signorini – sulla scorta di un indirizzo che ho adottato sin dal 2008, quando ero assessore alla Cultura: quello di coinvolgere le associazioni per creare rapporti sempre più forti e garantire una programmazione che copra tutto il territorio".