Casacon, il gioiello del Conero Musica e cena a picco sul mare "Un’esperienza che ci entusiasma"

di Silvia Santini

E’ uno spazio suggestivo immerso nel verde, quello meraviglioso del parco del Conero. Sirolo ha aperto le porte a Casacon, il locale nato dalle ceneri della Conchiglia Verde che negli anni Sessanta e Settanta ha visto il suo periodo di massimo splendore ospitando artisti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi e molti altri. In anteprima ieri sera per le autorità l’apertura su un vero e proprio gioiello con una cena esclusiva. Al centro del concept di intrattenimento la musica, che debutterà attraverso le note di Sergio Caputo chiamato ad inaugurare stasera dalle 22 un programma estivo intenso, che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani ed internazionali di ogni genere musicale, dai Dik Dik a Morgan, fino a Mark E i Bella Bolla, progetto musicale creato ad hoc da Casacon.

Un’avventura imprenditoriale quella intrapresa da Carlo Boldrini e Manuela Ilari, rispettivamente ceo e cco di Pil, agenzia di comunicazione con sede a Milano, e co-founder di Casacon, volta a valorizzare un territorio, quello del Conero, selvaggio e bellissimo e, al tempo stesso, a far rivivere le suggestioni di un locale storico, da tempo abbandonato. Duemila metri quadrati circondati da tremila e 600 metri di Parco naturale, candidato patrimonio Unesco, con un panorama mozzafiato a picco sul mare. Recupero del passato e rispetto dell’ambiente le parole d’ordine. "Un’esperienza che ci entusiasma ogni giorno", ha detto Boldrini ieri, emozionato per la grande serata. L’architetto Federica Paladini, curatrice del progetto, fin dalle fasi iniziali, in collaborazione con Studio Solido che ne ha curato il design, ha realizzato una struttura in cui il dialogo con la natura circostante è intenso e continuo. Per non disturbare gli animali che popolano il parco è stata scelta un’illuminazione esterna con luci calde dall’alto verso il basso e di non eccedere con il volume della musica. La programmazione artistica inizierà ogni giorno alle 19 durante l’aperitivo, la cena sarà poi accompagnata anche dalla musica live della Casacon Band, altro progetto inedito, che incanterà l’atmosfera con sonorità tribali e musica etno-elettronica, per proseguire con dj set fino alle 2 di notte. Ogni giorno della settimana sarà contraddistinto da un tema diverso. Anche l’offerta food si prepara ad accontentare i palati più esigenti. Il ristorante, con una venue che può accogliere più di 200 ospiti (fino a 500 nel periodo estivo), grazie all’ampio spazio all’aperto, vedrà la presenza ogni martedì dello chef stellato Vincenzo Guarino, che inserirà nel menù classico due ricette della tradizione regionale italiana da lui rivisitate. Per chi vuole, infine, vivere appieno la "Casacon Experience" c’è la possibilità di alloggiare all’interno di una delle 10 wellness room, tutte dotate di giochi d’acqua Gessi, letto king size e ampie vetrate sul parco.